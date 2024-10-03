Федеральные новости

В соседнем с Волгоградской областью регионе создают службу слежения за БПЛА

Федеральные новости 03.10.2024 10:52
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03.10.2024 10:52


В Саратовской области создают службу мониторинга беспилотников. Об этом 3 октября со ссылкой на правительство региона сообщило ИА «СарИнформ».

Задача службы, которая будет работать на базе на базе госучреждения «Безопасный регион», – отслеживание дронов при помощи доступных источников, в том числе технических средств и системы «112». Также она будет информировать сотрудников органов власти о прилетах, – передают саратовские журналисты. 

Усилят в Саратовской области и службу информирования населения о ЧС. Для этого, по данным издания, в  «Безопасном регионе» в спеццентр примут дополнительно 10 оперативных дежурных, которые будут работать в круглосуточном режиме. 

Изменения нужны для лучшего реагирования экстренных служб на БПЛА, – цитирует «СарИнформ» местных чиновников.

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