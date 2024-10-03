В соседнем с Волгоградской областью регионе создают службу слежения за БПЛА





В Саратовской области создают службу мониторинга беспилотников. Об этом 3 октября со ссылкой на правительство региона сообщило ИА «СарИнформ».

– Задача службы, которая будет работать на базе на базе госучреждения «Безопасный регион», – отслеживание дронов при помощи доступных источников, в том числе технических средств и системы «112». Также она будет информировать сотрудников органов власти о прилетах, – передают саратовские журналисты.

Усилят в Саратовской области и службу информирования населения о ЧС. Для этого, по данным издания, в «Безопасном регионе» в спеццентр примут дополнительно 10 оперативных дежурных, которые будут работать в круглосуточном режиме.

– Изменения нужны для лучшего реагирования экстренных служб на БПЛА, – цитирует «СарИнформ» местных чиновников.