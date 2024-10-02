Ушедшего из дома подростка нашли в центре Волгограда

Напомним, подросток из Кировского района ушел из дома 30 сентября.
Происшествия 02.10.2024 19:56
0
02.10.2024 19:56
Напомним, подросток из Кировского района ушел из дома 30 сентября.
Полицейские нашли подростка, который был объявлен в розыск сегодня, 2 октября. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 16-летнего юношу обнаружили на одной из улиц в центре Волгограда.В настоящий момент с молодым человеком работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские примут соответствующие меры реагирования в связи с самовольным уходом, пояснили в главке.
Напомним, подросток из Кировского района ушел из дома 30 сентября.
Урюпинск на 20 минут остался без света02.10.2024 21:58
Происшествия 02.10.2024 21:58
В Волжском электросамокатчик убежал после ДТП с машиной02.10.2024 21:02
Происшествия 02.10.2024 21:02
В Волгограде полиция разыскивает пропавшего 16-летнего подростка02.10.2024 14:03
Происшествия 02.10.2024 14:03
На трассе под Волгоградом фура превратила ВАЗ в груду металлолома02.10.2024 12:35
Происшествия 02.10.2024 12:35
В центре Волгограда маршрутка № 98 протаранила легковой автомобиль01.10.2024 19:32
Происшествия 01.10.2024 19:32
Под Волгоградом в собственном доме заживо сгорел пенсионер01.10.2024 16:57
Происшествия 01.10.2024 16:57
Волжанин одним ударом нокаутировал плохого собеседника01.10.2024 10:38
Происшествия 01.10.2024 10:38
В Волжском после ДТП на ул. Мира госпитализированы два ребёнка01.10.2024 09:28
Происшествия 01.10.2024 09:28
В Волгограде из-за ландшафтного пожара сгорел сарай и три автомобиля01.10.2024 08:54
Происшествия 01.10.2024 08:54
На острове Сарпинский в Волгограде сгорели 12 дач01.10.2024 08:42
Происшествия 01.10.2024 08:42
В Волгоградской области спасли от огня «Дачу пуТИНА»01.10.2024 08:30
Происшествия 01.10.2024 08:30
В 4 поселениях района Волгоградской области отстояли дома от огня30.09.2024 22:55
Происшествия 30.09.2024 22:55
В Волжском легковушки закрутило после жесткого удара на перекрестке: видео30.09.2024 21:37
Происшествия 30.09.2024 21:37
Регион в огне: в районах Волгоградской области борются с пожарами30.09.2024 20:10
Происшествия 30.09.2024 20:10
ГУ МЧС заявило о локализации пожара на острове Сарпинском30.09.2024 19:29
Происшествия 30.09.2024 19:29