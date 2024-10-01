Происшествия

В центре Волгограда маршрутка № 98 протаранила легковой автомобиль

Происшествия 01.10.2024 19:32
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01.10.2024 19:32


1 октября в Центральном районе Волгограда маршрутка № 98 протаранила легковой автомобиль. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло на перекрёстке пр. Ленина и ул. Комсомольской и попало на камеры уличного видеонаблюдения.



Судя по кадрам, водитель легковушки замешкался, пересекая проспект, в этот момент рейсовый автобус и совершил столкновение. Примечательно, что по неизвестным причинам маршрутчик даже не попыталась избежать удара, до последнего выжимая педаль газа.

Отметим, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 16:00. Пострадавших ни среди водителей, ни из числа пассажиров нет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области

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