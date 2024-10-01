Происшествия

В Волжском после ДТП на ул. Мира госпитализированы два ребёнка

Происшествия 01.10.2024 09:28
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01.10.2024 09:28


30 сентября в Волжском Волгоградской области произошло жёсткое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», вечером на перекрёстке ул. Мира и ул. Пионерской дорогу не поделили два легковых автомобиля. В результате столкновения пассажирам одной из машин потребовалась медицинская помощь.

- В 18:20 напротив дома №16 по ул. Мира произошло столкновение автомобилей LADA Kalina и Renault Duster. В результате ДТП пассажирке автомобиля LADA оказана медицинская помощь на месте, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранителей, двум девочкам в возрасте 2-х и 4-х лет, также находящихся в легковушке отечественного бренда, потребовалась госпитализация. Прибывшей на место ДТП каретой скорой помощи несовершеннолетние были доставлены в ближайшую больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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