В Волжском после ДТП на ул. Мира госпитализированы два ребёнка





30 сентября в Волжском Волгоградской области произошло жёсткое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», вечером на перекрёстке ул. Мира и ул. Пионерской дорогу не поделили два легковых автомобиля. В результате столкновения пассажирам одной из машин потребовалась медицинская помощь.

- В 18:20 напротив дома №16 по ул. Мира произошло столкновение автомобилей LADA Kalina и Renault Duster. В результате ДТП пассажирке автомобиля LADA оказана медицинская помощь на месте, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранителей, двум девочкам в возрасте 2-х и 4-х лет, также находящихся в легковушке отечественного бренда, потребовалась госпитализация. Прибывшей на место ДТП каретой скорой помощи несовершеннолетние были доставлены в ближайшую больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области