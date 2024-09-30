Под Волгоградом у хутора Черкесовского горит 4 га степи





30 сентября штормовой ветер вновь добавил работу экстренным службам. В Новоаннинском районе Волгоградской области пожарные ликвидируют крупный ландшафтный пожар, подбирающийся к хутору Черкесовскому. Как сообщает ИА «Высота 102», пламенем оказалась объята территория площадью порядка 4 га.







- Вызов на пульт диспетчера поступил в 11:09. Подразделения оперативно прибыли на место, работают. По предварительной информации, площадь пожара составляет 4 га, горит сухая растительность, — рассказали журналистам в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по сообщению местных жителей, огонь бушует вблизи населённого пункта, а огромный столб дыма видно за несколько десятков километров.

Фото и видео: Новоаннинский сегодня / t.me