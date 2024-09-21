21 сентября в Чернышковском районе Волгоградской области произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП случилось утром на подъезде к райцентру.
- В 8:40 на 181 км автодороги «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск» произошло столкновение грузовых автомобилей Mitsubishi и КамАЗ, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Судя по опубликованным очевидцами видеокадрам, сильнее всего досталось Mitsubishi. Кабина автомобиля оказалась практически полностью уничтожена. Несмотря на большие габариты, серьёзные повреждения получил и КамАЗ.
На место оперативно прибыли экстренные службы. Доставать людей, зажатых в искорёженных автомобилях, пришлось спасателям.
Отметим, по информации правоохранительных органов, в результате столкновения оба водителя были госпитализированы. В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото и видео: Жесть. Волгоград / t.me