Происшествия

От кабин почти ничего не осталось: под Волгоградом столкнулись грузовики Mitsubishi и КамАЗ

Происшествия 21.09.2024 12:38
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21.09.2024 12:38


21 сентября в Чернышковском районе Волгоградской области произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП случилось утром на подъезде к райцентру.



- В 8:40 на 181 км автодороги «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск» произошло столкновение грузовых автомобилей Mitsubishi и КамАЗ, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Судя по опубликованным очевидцами видеокадрам, сильнее всего досталось Mitsubishi. Кабина автомобиля оказалась практически полностью уничтожена. Несмотря на большие габариты, серьёзные повреждения получил и КамАЗ.

На место оперативно прибыли экстренные службы. Доставать людей, зажатых в искорёженных автомобилях, пришлось спасателям.

Отметим, по информации правоохранительных органов, в результате столкновения оба водителя были госпитализированы. В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото и видео: Жесть. Волгоград / t.me

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