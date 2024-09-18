Общество 18.09.2024 15:50
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18.09.2024 15:50
Жительнице Котово Волгоградской области, которая упала, потеряв сознание, не смогли оказать помощь в ЦРБ и отправили в частную клинику, признавшись в отсутствии специалистов. Как рассказала V102.RU Екатерина, которая ждет второго ребенка, неприятность с ней случилась 2 сентября, когда она пришла на торжественную линейку к своему племяннику в школу №2.
- Было очень душно и мне стало плохо. Сознание помутилось, и я упала. Находившиеся рядом мужчины подняли меня, кто-то вызвал скорую помощь. Неотложка привезла меня в приемный покой Котовской ЦРБ, где мне измерили давление. А потом посоветовали обратиться в частную клинику «Медис», признавшись, что у них нет врачей, и больше им нечем мне помочь, - поделилась женщина.
По словам Екатерины, в частной клинике ей оказали всю помощь.
- Мне сделали УЗИ, я ведь упала и боялась, что это могло навредить ребенку, - продолжила женщина. – Слава Богу, все обошлось.
Между тем, рассказала Екатерина, в Котово остро стоит проблема отсутствия гинекологов.
- У нас на весь район один врач-специалист в женской консультации, - говорит котовчанка. – Бедная, она работает просто на износ. Все опытные гинекологи ушли из ЦРБ, а заложниками этой ситуации становятся женщины. Если что-то серьезное, надо ехать в Камышин. Да на тот же скрининг беременных посылают в соседний город. У кого нет машины, ездят на маршрутках. Но это же ненормально и опасно для женщин. У нас только любят призывать рожать и говорить о том, что надо в корне менять демографическую ситуацию. Но без врачей это как-то сложновато.
В комитете здравоохранения Волгоградской области прокомментировали ситуацию, в которой оказалась Екатерина.
- Пациентка была доставлена каретой скорой медицинской помощи в приемный покой ЦРБ Котовского муниципального района. Ее осмотрели, состояние пациентки было удовлетворительным, угрозы жизни и здоровью не выявлено. Также ей было рекомендовано обратиться в женскую консультацию на следующий день, в часы приема врача акушера-гинеколога, - пояснили в облздраве.
Здесь также пояснили ситуацию с дефицитом медиков в районной больнице.
- В ЦРБ Котовского муниципального района ведется постоянная работа по устранению кадрового дефицита, вакансии размещены во всех профильных структурах, проводится ежемесячная работа по предоставлению вакансий в близлежащие медицинские вузы Саратовской, Астраханской и Воронежской областей. Предлагается также участие в программе «Земский доктор» с предоставлением служебного жилья. Медицинским работникам, проживающим и работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах, производятся ежемесячные денежные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Кроме того, осуществляется прием выпускников, завершивших обучение в соответствии с договорами о целевом обучении по образовательным программам Волгоградского государственного медицинского университета по программам целевой ординатуры, - говорится в ответе на редакционный запрос.
Фото Александра Касьянова
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