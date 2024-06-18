«Мы в отчаянии!»: под Волгоградом выселяют приют с собаками-инвалидами

В отчаянной ситуации оказался приют для бездомных животных «ДворНяшки», расположенный в Городищенском районе Волгоградской области. Как рассказал V102.RU основатель приюта Карен Гончаров, около 150 собак и кошек, которых волонтеры спасли от неминуемой гибели, сотрудники вынуждены будут выпустить на свободу, так как владелица участка, предоставившая в свое время землю в пользование приюту, решила его продать. Выкупить участок из-за его баснословной суммы волонтеры не могут.





Приют Карен и его соратники организовали на территории Ерзовского сельского поселения пару лет назад. До этого Карен в одиночку и на свои деньги спасал бездомышей. В 2020 году в Ерзовке пронеслась волна жестоких отравлений собак – животные умирали в страшных мучениях от крысиного яда. Отравителей так и не нашли. Некоторых Карену удалось выходить. Но пострадавших от рук человека бездомышей становилось все больше и вопрос о создании приюта встал сам собой.

- Сначала нам надо было решить вопрос с землей, - рассказывает Карен. – Мы обращались и в администрацию Городищенского района, и в Ерзовское сельское поселение. Но везде разводили руками – мол, земли для вас нет.

Выручила ребят местная предпринимательница. Она разрешила обосноваться на одном из участков, которым владеет аэроклуб. После этого был составлен договор аренды до 2026 года.

Карен и его помощники перевезли на предоставленную им землю собак, построили вольеры. Компания «РУСАЛ» оказала приюту финансовую помощь, которая пошла на строительство капитального забора, бурение скважины, проведение воды и возведение модульных помещений с уголком для бездомных кошек, пункта приготовления пищи и медицинского кабинета.





Однако недавно хозяйка земли огорошила волонтеров заявлением о намерении продать землю.

– Нам предложили или выкупить участок, или съехать с этой территории. Сумма была озвучена фантастическая – сначала 8 миллионов, потом собственница согласилась снизить ее до 5 миллионов рублей. Мы никогда такие деньги не соберем. В противном случае нам придется отсюда съехать. Но куда? Земли для нас нигде нет. Да и средств на переезд у нас тоже нет - для этого нужен как минимум миллион. Придется разбирать все конструкции, а животных – выпустить. Но почти все наши питомцы пострадали от человека – кого-то травили, кого-то пытались зарезать, кого-то жестоко избили. Многие получили травмы, попав под машины. Есть собаки-ампутанты, есть с парализованными лапами. Их ждет верная смерть на улице, –констатирует Карэн.

Между тем, приют «ДворНяшки» оказывает неоценимую помощь в стерилизации бездомных животных, делая эту работу фактически за местных чиновников, и не допуская размножения собак на улицах населенных пунктов.





Сюда обращаются и частные лица, причем операции питомцам проводят почти бесплатно.

– Жители часто жалуются на то, что на улицах стало много бездомных животных. Такие приюты, как наш, это решение волнующей проблемы. И люди будут в безопасности, и питомцы – с крышей над головой. Но как нам выйти из этой безысходной ситуации, мы не знаем. Некоторые наши сотрудники просто плачут – нам жалко и наших подопечных, и наш труд, получается, весь насмарку, – еле сдерживает эмоции Карен.





Времени для решения проблемы у «ДворНяшек» почти не осталось. Если волонтеры не соберут нужную сумму, то освободить территорию они должны до конца июля.

– Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям – пожалуйста, помогите нам сохранить приют! Надежды на чиновников нет – мы неоднократно получали отказ на наши просьбы выделить участок для организации приюта. Может быть, у кого-то есть ненужная земля, а может, нам удастся собрать эту фантастическую для нас сумму? Понимаем, что это, скорее всего, нереально. Но мы будем верить в чудо - у нас нет других вариантов, – заключил Карен.

Журналист V102.RU в течение всего дня пытался дозвониться до главы Ерзовского сельского поселения Городищенского района Сергея Зубанкова с намерением выяснить, в курсе ли чиновники о сложившейся ситуации и какую помощь могут оказать в спасении приюта. Но это оказалось безнадежным делом. Чиновник был так занят, что пообщаться с ним так и не удалось.

Те, кто хочет помочь приюту, могут обращаться к его создателю по телефону 8961-058-04-68 - Карен Григорьевич Гончаров.