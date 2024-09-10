Общество

«Продержался два года»: юрист Мельниченко после ареста заявил на видео, что пострадал «от народа»

Общество 10.09.2024 13:20
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10.09.2024 13:20


Арестованный на трое суток из-за неповиновения законным требованиям полиции волгоградский юрист Роман Мельниченко записал видео после освобождения из ИВС. По словам экс-преподавателя ВолГУ, также получившего очередной штраф за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, в компании дурно пахнущих алкоголиков в РОВД, а затем уже в изоляторе он осознал, в чем причина его злоключений. 



Свое пребывание в отделе полиции Роман Мельниченко называет не иначе как травматическим опытом. 

– Это такая камера метров 5 длиной и 2 метра шириной, без света и лавками, на которых невозможно лежать. Находился с алкоголиками со специфичным запахом, который делается критичным в таком замкнутом пространстве. Очень большая проблема с выходом в туалет, потому что там ничего нет и необходимо стучать в дверь, чтобы выйти. Знаете, когда хочется в туалет и нет ответа, это очень травматический синдром, – рассказал своим подписчикам экс-преподаватель ВолГУ. 

Напомним, после отдела полиции Роман Мельниченко по решению суда был переведен в изолятор временного содержания, где отбывал административный арест до 7 сентября.   

– Это уже божественное место по сравнению с той камерой, в которой был первоначально. Там есть окно, туалет внутри, запах достаточно приемлемый и можно навести порядок и будет достаточно чисто. Там я пробыл еще двое суток. Это уникальный опыт, но порекомендовать его не могу, потому что для этого нужна серьезная адаптивность. Но это очень хороший жизненный опыт, который я получил, – поделился своим подписчикам Роман Мельниченко. 

Далее Мельниченко, ранее заявивший в интервью телеканалу «Дождь»*, что Россия будто бы дронами атакует украинцев, снова сообщил о том, что пересмотрел свои взгляды. Напомним, на выходе из ИВС он заявил журналистами ИА «Высота 102», что его неправильно поняли. 

Обсуждая то, почему он получил штраф за дискредитацию, оппозиционный юрист и экс-преподаватель дал понять, что не имеет претензий к сотрудникам правоохранительных органов. Они, по его словам, подчиняясь народу, лишь выполняют волю посторонних лиц.  

Меня спрашивают, могло ли это быть связано с волгоградскими выборами? Но я так не думаю. Думаю, тут несколько факторов, основной из которых – и я вижу это по социальным сетям – очень сильно возрастает агрессия народа. Агрессия народа по поводу инакомыслящих, тех, кто говорит по-другому, не так, как они думают. Они [народ] конечно начинают реагировать на такие посты. Я постоянно говорю то, что думаю, это не совпадает иногда с чаяниями народа. И народ пишет в органы, а они должны реагировать, потому что это их основная задача. Они вынуждены были реагировать в данном случае, потому что пропускать это... ну они должны были что-то сделать. Потому что органы находятся в зависимости от народа. Российского народа, который требует распнуть тех, кто говорит не так. 

Далее в своих откровениях Мельниченко сообщил, что не планирует покидать родину, коей считает Россию. А следовательно, делает вывод он, далее в своих заявлениях он планирует быть осторожней: 

– Я понимаю, что моя родина находится в состоянии специальной военной операции и что я должен очень сильно фильтровать то, что я говорю. Я продержался два года, а тут надо пересмотреть мои фильтры моих речей. Вот так я вижу ситуацию. 

Как ранее сообщалось информагентством, бывший преподаватель ВолГУ был арестован за отказ в предоставлении паспорта правоохранителям. Помимо административного ареста Центральный районный суд также назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Поводом для задержания стало заявление Мельниченко в интервью телеканалу «Дождь»* о том, что якобы Россия атакует дронами Украину. 

Напомним, Роман Мельниченко был уволен с работы в ВолГУ в 2022 году после поста в соцсетях и еще несколько раз попадал в поле зрения силовиков за антироссийскую риторику в Интернете. 


*телеканал «Дождь», телеграм-канал SOTA — объединения, включенные распоряжением Минюста РФ в реестр иноагентов. 

Видео: Sota; Фото: V102.RU

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