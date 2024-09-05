Волгоградцы могут передавать показания счётчиков при оплате коммунальных услуг





Процедура передачи показаний счётчиков воды становится все более простой и доступной. Как сообщили ИА «Высота 102» в расчётном центре ИВЦ ЖКХ, для удобства абонентов введен дополнительный способ передачи данных по израсходованным ресурсам — непосредственно во время оплаты услуг ЖКХ.

— Преимущества такого способа очевидны: не нужно тратить время, искать телефон, куда сообщить данные, а главное, он позволит не забыть передать показания вовремя, — считают специалисты.

Для того, чтобы воспользоваться новым способом, волгоградцам необходимо указать показания счетчиков в специальном поле при оплате коммунальных платежей через банковское приложение.

Добавим, что помимо этого абоненты, как и прежде, могут подавать показания любым удобным способом: на официальном сайте ivc34.ru без регистрации и авторизации, в личном кабинете или мобильном приложении, с помощью специальной автоматизированной системы по телефонам 60-12-52 или 8-962-760-12-52, а также через единый контакт-центр по номеру 32-50-50.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»