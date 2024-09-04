Переехавшего в Волгоград из Алтая мужчину лишили имущества из-за жены

Судебные приставы разыскали и смогли взыскать с неплательщика алиментов, переехавшего из Алтая в Волгоград, 300 тысяч рублей. На след должника вышли после обращения бывшей супруги.

— Суд своим решением обязал мужчину ежемесячно выплачивать на содержание дочери четверть дохода, однако свои обязанности он не исполнял, накопив крупную сумму долга. Экс-супруга должника, проживающая в Алтайском крае, обратилась за помощью в территориальный орган Службы судебных приставов. В рамках исполпроизводства должностные лица ФССП России объявили мужчину в розыск и после проведенных мероприятий установили его местонахождение, — рассказали информагентству в пресс-службе ГУ ФССП России по Волгоградской области.

Выяснилось, что должник переехал в Волгоград, куда и было передано исполнительное производство. Сотрудники Краснооктябрьского районного отделения судебных приставов применили к неплательщику ограничительные меры. Ему запретили выезд из России, ограничили в праве распоряжаться имуществом и управлять автомобилем, а также обратили взыскание на деньги, находящиеся на банковских счетах.

Однако активность приставов должника не впечатлила, тогда было принято решение наложить арест на принадлежащий ему мини-кроссовер Ford Ecosport. Эта мера возымела действие и сразу после ареста владелец авто выплатил все долги по алиментам, а также официально трудоустроился. Копию исполнительного документа направили в организацию для удержания периодических платежей.

В ГУ ФССП России по Волгоградской области напоминают, что по вопросам взыскания алиментов горожане могут обратиться к главному судебному приставу региона генерал-майору внутренней службы Галине Владимировне Косогорской. Прием ведется каждую неделю по вторникам с 16.00 до 19.00 в здании регионального главка ФССП. Предварительная запись не требуется.

Напомним, в Волгограде судебные приставы передали на передовую семь конфискованных автомобилей.

Фото: архив ИА «Высота 102»