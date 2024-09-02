В Волгограде судебные приставы передали на СВО семь конфискованных авто





Волгоградские приставы подвели промежуточные итоги поддержки воинских частей ВС РФ, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», с начала 2024 года ГУ ФССП России по Волгоградской области передали военным сразу семь автотранспортных средств. Машины уже находятся на передовой и помогают доставлять «за ленточку» всё необходимое для жизнедеятельности подразделений.

- Все переданные автомобили конфискованы у должников, осужденных за повторную езду в состоянии опьянения. В их числе внедорожники Suzuki Grand Vitara, Chevrolet Niva, фургон Peugeot Boxer, - рассказали в пресс-службе главного управления ФССП России по Волгоградской области.

Отметим, также приставы совместно с «Народным фронтом» отправляют на передовую гуманитарные конвои, приобретая для военных оборудование, медикаменты и предметы первой необходимости.

Фото из архива ИА «Высота 102»