В Волгограде пригоревший ужин выгнал жителей дома на улицу





В Дзержинском районе Волгограда произошло задымление в одной из квартир жилого дома. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, прибывшие накануне вечером на место предполагаемого возгорания пожарные экстренно эвакуировали жителей многоквартирного дома №7 по улице Московской.





Позже выяснилось, что собственник одной из квартир не доглядел за готовившимся ужином. Задымление всполошило соседей, в связи с чем было решено вызвать пожарных. К счастью, тушить возгорание не пришлось.

Видео: Жесть Волгограда / Telegram