Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал виновным 36-летнего местного жителя в жестоком убийстве, совершенным под Новый год. Свою жертву фигурант дела забил до смерти скалкой, доской и табуреткой из-за принципиального, на его взгляд, вопроса.

Судом установлено, что все произошло 4 января 2024 года. Подсудимый отмечал новогодние праздники в компании с приятелями. С одним из них у них вспыхнул конфликт из-за оскорбления, которое позволил себе его визави.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», осужденный склонял своего друга к воровству алкоголя, но тот отказался в категоричной форме. Согласно материалам дела, когда слова закончились, в дело пошли деревянные скалка и разделочная доска, которые он обрушил на голову и спину своего обидчика. Затем недовольный гость взял табурет и обрушил его на голову пострадавшего. Затем он вытащил пострадавшего на лестничный марш, где последний скончался, а сам вернулся к праздничному столу.

— На стадии судебного следствия обвиняемый признал вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, — уточнили информагентству в пресс-службе районного суда.

Согласно картотеке суда, осужденным оказался некий Андрей Владимирович Харитонов. Мужчине вменяли ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, в Волгоградской области осудят мигранта, нанесшего 82 удара сожительнице.

Фото: архив ИА «Высота 102»