1 сентября в Ленинском районе Волгоградской области на участке трассы «Волгоград-Астрахань» произошло массовое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за столкновения трёх иномарок медикам пришлось экстренно госпитализировать в больницы сразу пятерых пострадавших.
- В 16:40 на 50 км автодороги «Волгоград-Астрахань» произошло столкновение автомашин Great Wall, Infiniti, Renault Duster, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Отметим, по информации правоохранительных органов, впоследствии каретами скорой помощи были доставлены в медицинские учреждения четверо человек находившихся в Renault, а также водитель Great Wall. В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками ГАИ.
Фото и видео: Волгоград / t.me