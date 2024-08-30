



Жители Волжского Волгоградской области собрали для участников специальной военной операции груз гуманитарной помощи. Как сообщили V102.RU в администрации города-спутника, в составе партии - коптеры, станции, тепловизоры, лопаты, пилы, маскировочные сети, огнетушители и многое другое.





Благодаря неравнодушным гражданам, груз с самым необходимым оборудованием уже скомплектован и в ближайшее время отправится бойцам на Донецком направлении.

Напомним, ранее 40-тонный гумконвой волгоградцы отправили под Курск



Видео и фото: администрация Волжского