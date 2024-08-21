Очередной 40-тонный гумконвой отправили волгоградцы под Курск

Из Волгоградской области в Курский регион выехал очередной гуманитарный конвой, сообщает V102.RU.





— Партия сформирована по согласованию с руководством приграничного региона. В состав груза вошли бензогенераторы, стиральные машины, электрические плиты и чайники, товары первой необходимости, предметы личной гигиены, продуктовые наборы, — уточнили информагентству в пресс-службе администрации региона.





Ранее под Курск из Волгограда отправился первый гумконвой. Пункт сбора лично посетил губернатор Андрей Бочаров. Глава региона в очередной раз подтвердил намерение принять курян в Волгограде.





Бочаров поставил задачу по дальнейшему оказанию поддержки. При необходимости Волгоградская область готова принять жителей пострадавших районов и принять активное участие в восстановлении населенных пунктов.





Напомним, из Волгограда в Курскую область отправили вторую партию гумпомощи.

Фото: администрация Волгоградской области