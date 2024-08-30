«Есть два варианта»: волгоградским школам разрешили самим выбирать формат линеек в День знаний

Некоторые регионы России в этом году решили отказаться от привычного формата школьных линеек в День знаний, которые проводятся на улице. По такому пути, к примеру, пошли Москва и Ростовская область, где линейки будут проводить только в закрытых помещениях. В Волгоградской области, как стало известно V102.RU, школам разрешили самим выбирать самим формат линеек.

- В День знаний торжественные линейки пройдут во всех образовательных организациях Волгоградской области. При этом предусмотрено два варианта - улица или помещение. Решение же принимает школа, - сообщили информагентству в Облкомобразования.

Известно, что некоторые школы все-таки решили отказаться от привычного формата и перенесли школьные линейки в помещения. Местные паблики со ссылкой на родительские чаты сообщают, что по такому пути решили пойти ряд школ в Новоаннинском районе.

Напомним, что в этом году школьные линейки в Волгоградской области пройдут в понедельник, 2 сентября. По уже сложившейся традиции, после праздничной части учебный процесс начнется с «Разговора о важном».

День знаний в Волгоградской области встретят 386 тысяч школьников и студентов. В Волгограде откроются сразу две новые школы-тысячники. В период проведения праздничных мероприятий в регионе будут усилены меры безопасности.

Фото из архива V102.RU