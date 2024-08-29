Меры безопасности усилят в Волгоградской области в первую неделю сентября

В первую неделю сентября в Волгоградской области будут усилены меры безопасности в местах массового пребывания людей в День знаний и в период выборов. Как сообщает V102.RU, об этом было заявлено сегодня, 29 августа, на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое провел губернатор Андрей Бочаров.





- В системной работе по обеспечению комплексной безопасности задействованы правоохранительные органы, силовые и специальные службы, органы власти всех уровней, органы местного самоуправления, — сделал акцент глава региона. — Организовано межведомственное взаимодействие. Особое внимание уделяется обеспечению антитеррористической защищенности социально значимых и административных объектов, объектов транспорта, объектов жизнедеятельности, мест массового пребывания людей. Сегодня и завтра Волгоградская область принимает участие во всероссийском учении по отработке действий работников системы образования в ходе нештатных ситуаций. Аналогичные тренировочные мероприятия далее будут проводиться в образовательных учреждениях региона на регулярной основе.

День знаний в Волгоградской области встретят 386 тысяч школьников и студентов. В Волгограде откроются сразу две новые школы-тысячники.

Напомним, что 29-30 августа Волгоградская область принимает участие во всероссийском учении по отработке действий работников системы образования в ходе нештатных ситуаций. Мероприятия организованы Минпросвещения России совместно с МЧС РФ, МВД России и Росгвардией при содействии Национального антитеррористического комитета.

А с 6 по 8 сентября жители Волгоградской области примут участие в Едином дне голосования. Жителям региона предстоит выбрать губернатора и новый состав Волгоградской областной думы.

- Наша общая задача — чтобы все намеченные мероприятия прошли в плановом, штатном режиме, спокойно, организованно, без происшествий, — сказал Андрей Бочаров.

Губернатор поручил организовать дежурство должностных лиц органов местного самоуправления в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования, обеспечить и держать на постоянном контроле стабильную работу всех систем, а также поставил ряд дополнительных задач для усиления комплексной безопасности.