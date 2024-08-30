



Жительница Дзержинского района Волгограда фиктивно прописала в своем доме 8 иностранцев. Как сообщили V102.RU в пресс-службе районного суда, волгоградка зарегистрировала четверых граждан Египта, трех граждан Узбекистана и одного гражданина Индии.

Установлено, что все иностранцы были прописаны с апреля по июль этого года и фактически не проживали в доме женщины. Нарушения были выявлены сотрудниками МФЦ, после чего уже сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Женщина полностью признала свою вину.

- Приговором мирового судьи женщина признана виновной в совершении пяти эпизодов преступлений. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, - сообщили в районном суде, уточнив, что дело рассматривалось мировым судом в особом порядке, так как ранее волгоградка не привлекалась и раскаялась в содеянном.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.