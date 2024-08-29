В ДТП с перевертышем погиб житель Волгоградской области

В Урюпинском районе Волгоградской области устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором погиб 67-летний водитель.







— 29 августа в 15.00 на втором километре при подъезде к хутору Дубовскому водитель — житель хутора Провоторовского — за управлением Hyundai Solaris выехал на левую обочину по ходу движения с последующим опрокидыванием автомобиля, — прокомментировал V102.RU начальник ГАИ МО МВД России «Урюпинский» Виталий Иванченко.

По его словам, в результате аварии мужчина скончался на месте. По данному факту организована проверка.

Напомним, что ГУ МВД озвучило причину ДТП с КАМАЗом на волгоградской трассе.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области