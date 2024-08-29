Происшествия

В ДТП с перевертышем погиб житель Волгоградской области

Происшествия 29.08.2024 18:57
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29.08.2024 18:57

В Урюпинском районе Волгоградской области  устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором погиб 67-летний водитель. 




— 29 августа в 15.00 на втором километре при подъезде к хутору Дубовскому водитель — житель хутора Провоторовского — за управлением Hyundai Solaris выехал на левую обочину по ходу движения с последующим опрокидыванием автомобиля, — прокомментировал V102.RU начальник ГАИ МО МВД России «Урюпинский» Виталий Иванченко.

По его словам, в результате аварии мужчина скончался на месте. По данному факту организована проверка.

Напомним, что ГУ МВД озвучило причину ДТП с КАМАЗом на волгоградской трассе. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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