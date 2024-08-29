ГУ МВД озвучило причину ДТП с КАМАЗом на волгоградской трассе

Стали известны подробности столкновения иномарки и грузовика на 876 километре трассы Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе Волгоградской области, произошедшего днем 29 августа.
— По предварительным данным, водитель Kia Rio совершил боковое столкновение при встречном разъезде с КАМАЗом, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
В силовом ведомстве уточнили, что в больницу транспортирован трехлетний ребенок, находившийся в салоне иномарки. На месте происшествия работает наряд ДПС.
Напомним, очевидцы сняли на видео последствия аварии. По их словам, в легковушке ехали минимум четыре человека.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области