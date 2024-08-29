Происшествия

Миссия выполнима? Власти Волгограда рассказали, когда запустят скоростной трамвай

Происшествия 29.08.2024 18:01
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29.08.2024 18:01


В Центральном и Краснооктябрьском районах Волгограда продолжается реконструкция участка скоростного трамвая в границах ул. 39-й Гвардейской и ул. Землянского. Несмотря на то, что масштабный проект далёк от завершения, власти города обещают запустить метротрам уже в начале осени.

- Основной объем работ на реконструируемом участке наземной линии скоростного трамвая от ул. 39-й Гвардейской до ул. Землянского будет завершен в начале осени, что позволит возобновить трамвайное движение в соответствии с ранее запланированными сроками. Работы, не требующие остановки трамвайного движения, будут производиться в технологичные окна и ночное время, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.




При этом, как сообщают очевидцы, многие железнодорожные перегоны оставляют впечатление, что работы по-прежнему находятся на начальных стадиях. Примером может служить участок от Мамаева кургана до Возрождения. Здесь была произведена выемка грунта и укладка геотекстиля. Строителям предстоит завершить отсыпку песчаного, а затем и щебёночного слоя, смонтировать железнодорожные пути и контактную сеть. Более того, каким образом в таких обстоятельствах власти рассчитывают возобновить работу метротрама, для далёких от строительства людей - загадка.


Однако вот уже неделю специалисты подрядной организации сконцентрировали значительные усилия на сборке стрелочных переводов у остановки ТРК «Европа». Кроме того, экстренно строители укладывают и пути, примыкающие к туннельной части скоростного трамвая вдоль ул. Землянского.



Напомним, в 2018 году, во время проведения Чемпионата мира по футболу, по требованию ФИФА, в центре города была введена особая схема работы общественного транспорта, в рамках которой скоростной трамвай курсировал в границах станций «Ельшанка» и ТРК «Европа». Перевод подвижного состава с одного пути на другой как раз и осуществлялся через стрелку, которую сейчас и пытаются оперативно собрать рабочие напротив парковки ТРК «Европа Сити Молл».

Редакция ИА «Высота 102» попросила мэрию прокомментировать возможность запуска метротрама в усечённых границах, с использованием этого стрелочного перевода. Однако в администрации заверили, что движение трамваев будет возобновлено на всём протяжении СТ.

- В соответствии с изначальным планом работ осенью текущего года запланирован запуск маршрута СТ в полном объеме, - подчеркнули в пресс-службе.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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