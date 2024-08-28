В Волжском с 1 сентября сократят рейсы дачных автобусов





С 1 сентября в Волжском муниципальный перевозчик «Автоколонна №1732» скорректирует график работы муниципальных автобусов, обслуживающих дачные маршруты. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за традиционного уменьшения пассажиропотока и светового дня предприятие сократит последние рейсы. Изменения пока что коснутся лишь расписания, действующего в выходные дни.

- Отменяются последние вечерние рейсы маршрутов №№ 3, 15, 41, а также № 11. Обновленные графики движения автобусов размещены на официальном сайте автоколонны, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волжского.

Напомним, в 2024 году дачный сезон в Волжском стартовал с 1 апреля. В этот раз запуск дачных направлений стоил муниципалитету особых усилий. Муниципальному перевозчику пришлось сократить количество городских рейсов автобусов № 1, № 2у и № 14. Высвободившийся подвижной состав был направлен на сезонные направления.

Фото из архива ИА «Высота 102»