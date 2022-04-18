С 20 апреля из Волжского начнут курсировать три дачных маршрута

В Волжском Волгоградской области начнется обслуживание трех сезонных дачных пригородных маршрутов. Как стало известно ИА «Высота 102», автобусы запустят с 20 апреля.
— Обслуживание сезонных дачных пригородных маршрутов № 109, 133, 141 начнется с 20 апреля. Волжане смогут добраться до дач по средам, выходным и праздничным дням, — сообщает информагентство со ссылкой на МУП «Волжская автоколонна № 1732».
Жители Волжского смогут воспользоваться привычными маршрутами автобусов № 109 (Волжский — СНТ «Степное-2»), № 133 (Волжский — СНТ «Шинник-2») и № 141 (Волжский — СНТ «Автомобилист»).
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