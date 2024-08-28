Происшествия

«Не брак, а геопластика»: власти Волгограда объяснили создание арт-объекта из мешков, обмазанных цементом

Происшествия 28.08.2024 17:42
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28.08.2024 17:42


28 августа власти Волгограда подвели промежуточные итоги благоустройства сквера на ул. 7-й Гвардейской Центрального района, однако от уведенного у горожан осталось тревожное чувство. Как сообщает ИА «Высота 102», многим жителям областного центра бросилась в глаза необычная технология создания тематического арт-объекта «Мы вместе». По словам очевидцев, рабочие из стран ближнего зарубежья создают объект из мешков с песком, которые впоследствии обмазываются тонким слоем цементного раствора.

«Нанотехнологии... Интересно, уже запатентовали?», «Вероятно, инсталляция носит временный характер и так укрепляют конструкцию от ветра» — начали упражняться в остроумии волгоградцы в социальных сетях. Кто-то даже предположил, а не с деньгами ли мешки, которые маскируют неизвестные.

В администрации Волгограда поспешили успокоить злопыхателей. Власти признали, что мешки действительно были использованы строителями. Однако не для возведения самого арт-объекта, а для создания прилегающего искусственного холма.

- Мешки, наполненные песком, используются для создания геопластики — они формируют поверхность искусственного холма и не несут конструктивную нагрузку основного элемента. Применение мешков с песком позволяет имитировать неровности грунта, присущие возвышенностям естественного происхождения. Данные работы предусмотрены ПСД и отвечают строительным нормам и требованиям безопасности. Помимо мешков с песком для создания геопластики используется изготовленный с помощью 3D-моделирования каркас из стеклопластика и цементный раствор, — подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Кроме того, власти уточнили, что надёжность сооружения обеспечена фундаментной плитой, которая должна обеспечить неподвижность объекта и защитить от преждевременного разрушения. Однако из комментария властей не ясно, обустроен ли фундамент под всем арт-объектом, включая искусственную неровность, или же лишь под основной железобетонной стенкой.

Напомним, ранее редакция ИА «Высота 102» неоднократно сообщала о средствах выделяемых на благоустройство сквера на ул. 7-й Гвардейской. В рамках комплексного обновления зону отдыха уже в ближайшее время должны украсить уникальные арт-объекты: «Мы вместе», «Крымский мост», «Город роз», «Луганский уголь».

Фото: администрация Волгограда

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