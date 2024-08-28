В Камышинском районе завершается ремонт двухкилометрового участка дороги на Калининск





В Волгоградской области подходит к окончанию ремонт ещё одного участка межмуниципальной дороги 18А-1 «Калининск (Саратовская область) – Жирновск – Котово – Камышин». Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз работы развернулись в Камышинском районе. Здесь строителям необходимо привести в порядок асфальтовое покрытие протяжённостью порядка двух километров.

- На предыдущих этапах специалисты подрядной организации выполнили фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложили выравнивающий и верхний слои нового полотна. В настоящее время продолжаются работы по замене дорожной одежды, планировке обочин и откосов. Также предстоит установить технические средства организации движения, нанести дорожную разметку. Строительная готовность объекта составляет 98%, - уточнили журналистам в пресс-службе облкомдортранса.

Ранее редакция уже сообщала о финишном этапе обновления 9-километрового участка трассы «Калининск – Жирновск - Котово – Камышин» в Котовском районе Волгоградской области.

Отметим, общая протяжённость автомагистрали «Калининск – Жирновск - Котово – Камышин» - 168,8 километров. С 2019 отремонтированы были 80 км проезжей части, что составляет порядка 47% от общей протяжённости дороги.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»