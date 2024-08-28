ВТБ и «Открытие» объединяются: что ждет клиентов

Объединение ВТБ и банка «Открытие» стартовало в феврале 2023 года, когда была создана единая банкоматная сеть двух кредитных организаций. С января 2024 года пользователям «Открытия» предоставили доступ займам, вкладам и картам ВТБ, а в мае-июне начался этап активной миграции розничных клиентов. Как сообщил на пресс-конференции в Волгограде единый бизнес-лидер ВТБ и «Открытия» в Волгоградской области Владимир Русаев, интеграция завершится до конца года.

Как идет интеграция?

В мае-июне пользователи банка «Открытие» получили приглашение о переходе в ВТБ. Сейчас идет активная фаза перевода их кредитов, вкладов и карт. По словам Владимира Русаева, в ВТБ уже обслуживаются более половины активных розничных клиентов «Открытия» – это порядка 1,6 млн человек, свыше 30 000 из них – жители Волгоградской области.

— Нашим приоритетом в процессе интеграции было удобство клиентов. Мы разработали бесшовную технологию онлайн-перехода, вся продуктовая линейка была подготовлена и адаптирована. Чем раньше клиенты «Открытия» переходили в ВТБ, тем больше преимуществ они получали. Объединение двух системно значимых банков планируется завершить в конце 2024 года, — пояснил Владимир Русаев.

Как происходит онлайн-переход?

Через личный кабинет интернет-банка или мобильное приложение клиентам «Открытия» приходят приглашения перейти в ВТБ. Найти информацию о переходе можно также на главной странице сервиса. Кликнув на баннер «Переходите в ВТБ», нужно дать свое согласие и подписать электронной подписью необходимые документы в цифровом виде. После этого клиент сразу же получает новый счет и доступ в мобильное приложение ВТБ, а затем может перевести свои кредиты, вклады и карты – процесс займет несколько минут.

Для тех, кто привык к посещению офиса, ВТБ дает и такую возможность. Пройти процедуру перехода можно в любом отделении объединенной сети – сотрудники банка помогут разобраться в цифровых сервисах. Ответы на вопросы по объединению банков можно получить и в контакт-центре, позвонив с мобильного телефона на короткий номер 1000.

Нужно ли перевыпускать банковскую карту?

Перевыпускать уже существующие дебетовые, в том числе, зарплатные карты, не требуется. Ими можно пользоваться до окончания срока действия, который продлен до 2029 года для всех пользователей. Изменятся только реквизиты счета карты, ведь она уже будет привязана к счету в ВТБ. А вот кредитную карту нужно будет перевыпустить. Это можно сделать онлайн или в отделении банка.

— Для этого нужно заполнить заявку на сайте или в офисе. Если по кредитной карте «Открытия» нет задолженности, то она закрывается автоматически и по желанию клиента выпускается новая карта ВТБ. Если задолженность есть, то ее можно будет рефинансировать, — уточнил Владимир Русаев.

Изменятся ли условия по действующим вкладам и кредитам?

По всем действующим депозитам условия останутся в силе до конца срока, указанного в договоре. После его окончания можно будет перевести денежные средства на счет ВТБ и распорядиться ими по своему усмотрению. Условия по действующим кредитным договорам также не изменятся, включая сроки, процентные ставки и график платежей.

Будут ли действовать прежние зарплатные проекты и расчетные счета?

По юридическим лицам процесс миграции также перешел в активную стадию. Перевод в ВТБ зарплатных проектов, кредитов и других продуктов банка происходит преимущественно в цифровом виде. Бизнес-клиенты могут решить все вопросы через онлайн-банк или персонального менеджера.

— Расчетный счет в «Открытии» автоматически не закрывается на случай того, чтобы средства продолжали поступать, но перейти в ВТБ нужно будет до конца года. Для юридических лиц этот процесс занимает больше времени, чем для розничных клиентов, поэтому на период перехода мы предлагаем компаниям льготное обслуживание, — пояснил Владимир Русаев.

Как перейти в новый банк пенсионерам?

Сначала необходимо перевести карту «Открытия», на которую приходит пенсия, в ВТБ: это можно сделать в онлайн-банке, приложении или в офисе. Новые реквизиты счета нужно предоставить в Объединенный социальный фонд России или другую организацию, которая выплачивает пенсию. Кстати, при переводе начислений из «Открытия» пенсионеры получают специальные надбавки от ВТБ.

Что будет, если ничего не предпринимать?

Владимир Русаев сообщил, что если по каким-либо причинам клиенты ничего не станут делать со своими счетами, вкладами и другими продуктами «Открытия», то все они будут переведены в ВТБ автоматически, это произойдет в конце 2024 года.

Говоря об интеграции в целом, в ВТБ отметили, что перемен клиенты не заметят, а даже выиграют от перехода. Пользователи получат доступ к широкой линейке финансовых продуктов и развитой сети офисов по всей стране, которую ВТБ в Волгоградской области активно модернизирует и расширяет. До 2026 банк будет предоставлять свои услуги, в том числе, в населенных пунктах с числом жителей до 30 000 человек.

Фото: предоставлено пресс-службой