Новую вспышку АЧС зафиксировали в Волгоградской области

Происшествия 27.08.2024 12:52
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27.08.2024 12:52
В рабочем поселке Елань Волгоградской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект приказа комитета ветеринарии, в населенном пункте проведут необходимые мероприятия – объявят карантин, выполнят дератизацию, установят дезбарьеры и ограничения на въезд и выезд с опасной территории, а также изымут у населения свиней и продукты животноводства.
Напомним, накануне стало известно об обнаружении очага АЧС в селе Сосновка Руднянского района, который граничит с Еланским. У жителей Сосновки также изымут свиней и уничтожат их бескровным способом. Люди получат компенсации за домашний скот.
Мероприятия по поиску захоронений свиней и падежа диких кабанов проведут и в охотхозяйствах рядом с эпизоотическими очагами.
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