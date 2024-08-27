Происшествия

Новую вспышку АЧС зафиксировали в Волгоградской области

Происшествия 27.08.2024 12:52
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27.08.2024 12:52


В рабочем поселке Елань Волгоградской области выявлен  очаг африканской чумы свиней. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект приказа комитета ветеринарии, в населенном пункте проведут  необходимые мероприятия – объявят  карантин, выполнят  дератизацию, установят  дезбарьеры и ограничения на въезд и выезд с опасной территории, а также изымут у населения свиней  и продукты животноводства. 
Напомним, накануне стало известно об обнаружении очага АЧС в селе Сосновка Руднянского района, который граничит с Еланским. У жителей Сосновки также изымут свиней и уничтожат их бескровным способом. Люди получат компенсации за домашний скот. 
Мероприятия по поиску захоронений свиней и падежа диких кабанов проведут и в охотхозяйствах рядом с эпизоотическими очагами. 

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