Экономика

В Волгограде цены на новостройки в августе выросли на 2,8%

Экономика 27.08.2024 11:27
0
27.08.2024 11:27


Средняя полная стоимость квартир в новостройках Волгограда в августе составила 5,8 млн рублей и увеличилась за последний летний месяц на 2,8%. Такие данные, передает V102.RU, опубликовал сервис Яндекс Недвижимость. При этом в Волгограде наряду еще с несколькими городами зафиксирован наибольший рост цен на первичное жилье. 
По данным сервиса, в августе относительно июля новостройки в миллионниках России прибавили к цене в среднем 0,4%  - до 166 000 р/кв.м, что говорит о стагнации рынка первичного жилья.  При этом в половине российских мегаполисов зафиксировано снижение медианной цены квадратного метра. Значительнее всего цены опустились в Уфе, Омске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Самаре. Исключением стали Волгоград, Воронеж, Новосибирск, Казань и Пермь, где цены на первичку выросли заметнее всего. 
- На данный момент рынок перестраивается под новые условия, мы не ожидаем синхронного снижения цен у всех застройщиков по всем регионам - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, - Важно понимать, что последние четыре года застройщики продавали свои объекты со значительным опережением плановых сроков - например, за два года вместо прогнозных четырех. Поэтому сегодняшнее снижение продаж является для бизнеса безусловно неприятным, но далеко не для всех - фатальным. Перестройка на прогнозные темпы продаж вместо опережающих потребует от застройщиков обновления бизнес-процессов и более аккуратной работы с ценообразованием и маркетингом, однако не создает предпосылок к неуправляемым «распродажам».
Стоимость квадратного метра в новостройках Волгограда в августе  составляет в среднем133 000 рублей, а количество доступных предложений на рынке увеличилось на 11%. Средняя полная стоимость строящейся квартиры в Волгограде достигла 5,8 млн рублей, а средняя площадь - 43 кв.м.
В августе миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра традиционно стали Москва (371 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (244 000 р/кв.м), Казань (219 000 р/кв.м), Нижний Новгород (195 000 р/кв.м) и Екатеринбург (154 000 р/кв.м).
В среднем по российским мегаполисам количество объявлений о продаже новостроек увеличилось на 10,3% относительно июля, а средняя площадь квартир в новостройках, выставленных на продажу,  сократились на 3%. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
27.08.2024 09:18 Реклама
Экономика 27.08.2024 09:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.08.2024 07:45
Экономика 27.08.2024 07:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.08.2024 13:16
Экономика 26.08.2024 13:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.08.2024 11:07
Экономика 26.08.2024 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.08.2024 09:06
Экономика 26.08.2024 09:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.08.2024 14:15 Реклама
Экономика 23.08.2024 14:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.08.2024 18:03
Экономика 22.08.2024 18:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.08.2024 13:05
Экономика 22.08.2024 13:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.08.2024 11:16
Экономика 22.08.2024 11:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.08.2024 09:20
Экономика 22.08.2024 09:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.08.2024 18:13
Экономика 19.08.2024 18:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.08.2024 17:15 Реклама
Экономика 19.08.2024 17:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2024 14:58
Экономика 19.08.2024 14:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.08.2024 12:51
Экономика 15.08.2024 12:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.08.2024 12:15
Экономика 15.08.2024 12:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:01
Билайн запустил детские сим-карты с бесплатной защитой от спама и мошенниковСмотреть фотографии
15:43
Противостоявший ФСИН ауешник* попросился домой в судеСмотреть фотографии
15:36
Суд оценил в 400 тыс. рублей оторванную часть пальца у ребенка детсаду под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:54
Под Волгоградом женщину с шестью кошками изолировали после нападения бешеного котаСмотреть фотографии
14:36
Кабина фуры сгорела дотла на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
Под Волгоградом «Лада» с 19-летним водителем протаранила деревоСмотреть фотографии
13:01
Безалкогольное 2 сентября грядет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:52
Новую вспышку АЧС зафиксировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:34
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей от наезда электросамоката волгоградкиСмотреть фотографии
12:12
Волгоградские онкологи прокачают навыки благодаря центру обучения ВолгГМУСмотреть фотографии
12:10
НЛО увидели пилоты самолета рейса Москва-ВолгоградСмотреть фотографии
11:52
«Заключил третий контракт»: на Украине погиб 38-летний доброволец из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде цены на новостройки в августе выросли на 2,8%Смотреть фотографии
11:12
Волгоградца отправили в колонию-поселение за кражу красной рыбы из магазинаСмотреть фотографии
10:55
«Каустик» стартовал в Суперлиге с обидного поражения от «Виктора»Смотреть фотографии
10:53
Из Волгограда в Курск отправили подушки, печенье и крупуСмотреть фотографии
10:40
Иномарку гражданина Египта арестовали в Волгограде за долгиСмотреть фотографии
10:35
На заводе под Волгоградом 27 августа взвоют тревожные сиреныСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде восемь населённых пунктов выведут из сумрака за 41,6 млн рублейСмотреть фотографии
10:30
Выпавший из окна в Волгограде 4-летний мальчик умер в реанимацииСмотреть фотографии
10:21
Волгоградские дачники просят Бастрыкина найти виновных в массовой гибели рыбыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
Менингитом заражаются волгоградцы после укусов комаровСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области водитель разнесла бетонные клумбы районной администрацииСмотреть фотографии
10:02
В Волгоградской области хуторянин зарезал брата ножомСмотреть фотографии
09:36
Спешившую на троллейбус волгоградку снесла школьница на электросамокате: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
«Чтобы все пошли в школу»: в Иловле после конфликта озаботились образованием цыганских детейСмотреть фотографииCмотреть видео
09:18
ПСБ предложил бизнесу корпоративные банковские карты в формате платежных стикеровСмотреть фотографии
09:04
ФСИН России поощрит осужденных ИК-19, не поддавшихся бунту радикаловСмотреть фотографии
08:29
Волгоградские врачи провели первую трансплантацию почки ребенкуСмотреть фотографии
07:45
Росстат назвал самых состоятельных бюджетников Волгоградской области за 2024 годСмотреть фотографии
 