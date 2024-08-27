В Волгограде цены на новостройки в августе выросли на 2,8%

Экономика 27.08.2024 11:27
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27.08.2024 11:27
Средняя полная стоимость квартир в новостройках Волгограда в августе составила 5,8 млн рублей и увеличилась за последний летний месяц на 2,8%. Такие данные, передает V102.RU, опубликовал сервис Яндекс Недвижимость. При этом в Волгограде наряду еще с несколькими городами зафиксирован наибольший рост цен на первичное жилье.
По данным сервиса, в августе относительно июля новостройки в миллионниках России прибавили к цене в среднем 0,4% - до 166 000 р/кв.м, что говорит о стагнации рынка первичного жилья. При этом в половине российских мегаполисов зафиксировано снижение медианной цены квадратного метра. Значительнее всего цены опустились в Уфе, Омске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Самаре. Исключением стали Волгоград, Воронеж, Новосибирск, Казань и Пермь, где цены на первичку выросли заметнее всего.
- На данный момент рынок перестраивается под новые условия, мы не ожидаем синхронного снижения цен у всех застройщиков по всем регионам - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, - Важно понимать, что последние четыре года застройщики продавали свои объекты со значительным опережением плановых сроков - например, за два года вместо прогнозных четырех. Поэтому сегодняшнее снижение продаж является для бизнеса безусловно неприятным, но далеко не для всех - фатальным. Перестройка на прогнозные темпы продаж вместо опережающих потребует от застройщиков обновления бизнес-процессов и более аккуратной работы с ценообразованием и маркетингом, однако не создает предпосылок к неуправляемым «распродажам».
Стоимость квадратного метра в новостройках Волгограда в августе составляет в среднем133 000 рублей, а количество доступных предложений на рынке увеличилось на 11%. Средняя полная стоимость строящейся квартиры в Волгограде достигла 5,8 млн рублей, а средняя площадь - 43 кв.м.
В августе миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра традиционно стали Москва (371 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (244 000 р/кв.м), Казань (219 000 р/кв.м), Нижний Новгород (195 000 р/кв.м) и Екатеринбург (154 000 р/кв.м).
В среднем по российским мегаполисам количество объявлений о продаже новостроек увеличилось на 10,3% относительно июля, а средняя площадь квартир в новостройках, выставленных на продажу, сократились на 3%.
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