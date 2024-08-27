Дзержинский районный суд Волгограда приговорил к 5 месяцам в колонии-поселении и штрафу в 10 тысяч рублей местного жителя за попытку кражи красной рыбы из магазина, сообщили V102.RU в районном суде.

Согласно материалам дела, мужчина совершил преступление в супермаркете «Перекресток» в марте текущего года. Он похитил с витрины четыре упаковки семги и форели. Украденный товар мужчина спрятал под одежду и попытался вынести без оплаты, но его задержала охрана.

Ранее волгоградца уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичные кражи. На суде он признал вину и сообщил, что раскаивается.

Фото из архива V102.RU