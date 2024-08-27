Менингитом заражаются волгоградцы после укусов комаров

Общество 27.08.2024 10:09
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27.08.2024 10:09
На территории Волгоградской области продолжают регистрироваться случаи заболевания лихорадки Западного Нила, в том числе менингеальной формой. Об этом сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.
Напомним, лихорадка Западного Нила - зоонозная, природно-очаговая инфекция с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, протекающая у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, головными болями, мышечной болью, суставной болью, сыпью, а в тяжелых случаях - с развитием менингита и менингоэнцефалита.
Эпидемиологи предупреждают, что в основном вирус передается человеку через укусы комаров в период посещения природных биотопов во время отдыха, рыбалки, выполнения профессиональной деятельности, пребывания на дачных участках.
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