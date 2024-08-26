Очевидцы сняли на видео последствия драки у Центрального рынка

Волгоградцы были шокированы разборками, которые устроили двое мужчин сегодня, 26 августа, у входа на Центральный рынок. А точнее, обвинениями, предъявленными одним из участников драки другому. По словам очевидцев, мужчина, ударивший другого, кричал, что тот якобы изнасиловал и убил его дочь.
Испуганные очевидцы вызвали полицейских. Но оказалось, что приятели просто перепили, а изнасилованная и убитая дочь была плодом алкогольного угара.
В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что на место происшествия выезжал наряд патрульно-постовой службы.
- Предварительно установлено, что в ходе совместного распития спиртного один из мужчин беспричинно ударил другого. Тот упал и получил травму голову. Пострадавший доставлен в больницу, а напавший – в отдел полиции. Проводится проверка, - говорится в комментарии.
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