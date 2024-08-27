Экономика 27.08.2024 07:45
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27.08.2024 07:45
Новые данные о средних зарплатах работников бюджетной сферы выдал Росстат. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные федерального ведомства, самыми высокооплачиваемыми бюджетниками за январь-июнь 2024 года в регионе стали преподаватели вузов. Средняя зарплата этой категории сотрудников бюджетной отрасли составила за данный период 90476 рублей. В январе-марте они зарабатывали в среднем 76594 рубля в месяц.
Врачи получали в среднем 83689 рублей. Это больше, чем, например, зарабатывали научные сотрудники в регионе – 83008 рублей.
По сравнению с январем-мартом 2024 года зарплата врачей подросла – за предыдущий период она фиксировалась на уровне 81942 рублей. А представители научного сообщества получали 80813 рублей.
Выросла и средняя зарплата учителей. За полгода она составила 45302 рубля, тогда как в январе-марте было меньше – 39491 рубль. Стали получать больше воспитатели – 40926, тогда как за четыре месяца 2024 года средняя зарплата этой категории бюджетников составляла 38722 рубля.
Средняя зарплата педагогов дополнительного образования за полгода достигла 44418 рублей, а в январе-марте этот показатель составлял 39894 рубля.
Преподаватели вузов за исследуемый период в полгода в среднем получали 90476 рублей. Это больше, чем было за январь-март – 76594 рубля.
Зарплата среднего медперсонала составила за 6 месяцев этого года 41902 рубля. Это почти столько же, сколько было и в январе-марте – 41260. Младший медперсонал тоже зарабатывал чуть побольше – 39903 рубля в среднем за полгода и 39658 рублей за 4 месяца.
Незначительно изменилась и зарплата соцработников. За полгода эта группа бюджетных работников зарабатывала в месяц 39785 рублей. А за предыдущий исследуемый период было 39613 рублей.
Работники культуры тоже стали ненамного богаче. Их средняя зарплата за полгода составила 41960 рублей, а было 40801 рубль.
К слову, взлет средних зарплат таких категорий бюджетников, как преподавателей вузов, учителей и воспитателей может быть связан с летними отпусками.
Фото V102.RU
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