Несчастный случай с 4-летним ребенком, который выпал из окна пятиэтажки, произошел в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, вечером 25 августа несовершеннолетнего доставили в больницу с травмами, полученными при падении в высоты.

- Инспекторы ПДН установили, что телесные повреждения ребенок получил в результате падения из окна квартиры пятого этажа многоквартирного дома. Мальчик облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса, - сообщили в главке.

В СУ СКР по Волгоградской области заявили, что по факту падения ребенка из окна организована процессуальная проверка. Происшествие случилось в пятиэтажке по улице Пролетарская.

- Хлипкая конструкция не выдержала веса мальчика. Пострадавший незамедлительно был доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая квалифицированная помощь. Состояние пациента медики оценивают, как тяжелое. Семья, в которой воспитывается малолетний, в поле зрения органов системы профилактики не попадала, - сообщили в региональном СУ СКР.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.