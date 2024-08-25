Упавшего с лодки на Дону волгоградца ищут с водолазами и дронами

В Волгоградской области ведутся поиски 38-летнего жителя Калача-на-Дону, который упал в воду с борта моторной лодки на реке Дон, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Все произошло накануне в станице Голубинской. К поискам привлекли спасателей-водолазов и волонтеров. В небо подняли три дрона, — рассказал источник.

В СУ СКР по Волгоградской области в ответ на запрос журналистов информагентства пояснили, что по данному фату организована доследственная проверка.

Напомним, труп пропавшего неделю назад сапсерфера прибило к Волжской ГЭС.

Фото: архив ИА «Высота 102»