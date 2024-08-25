Происшествия

Упавшего с лодки на Дону волгоградца ищут с водолазами и дронами

Происшествия 25.08.2024 16:04
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25.08.2024 16:04


В Волгоградской области ведутся поиски 38-летнего жителя Калача-на-Дону, который упал в воду с борта моторной лодки на реке Дон, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник. 

— Все произошло накануне в станице Голубинской. К поискам привлекли спасателей-водолазов и волонтеров. В небо подняли три дрона, — рассказал источник.      

В СУ СКР по Волгоградской области в ответ на запрос журналистов информагентства пояснили, что по данному фату организована доследственная проверка. 

Напомним, труп пропавшего неделю назад сапсерфера прибило к Волжской ГЭС. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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