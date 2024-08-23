Глава района доложил об обстановке в Суровикино из-за захвата ИК-19

Глава Суровикинского района Волгоградской области Роман Слива доложил об обстановке в райцентре в связи с захватом заложников в исправительной колонии №19. По его словам, местным жителям ничего не угрожает.

– ИК-19 УФСИН России находится на значительном удалении от жилых домов Суровикино, – заверил Слива. – Правоохранительными структурами приняты все меры для локализации места происшествия, дорога к колонии перекрыта.

Также Слива заявил, что все службы, организации, системы жизнеобеспечения населения Суровикинского района работают в штатном режиме.

– Движение гражданского автотранспорта на территории города Суровикино и муниципального района не ограничено. Жизни и здоровью жителей ничто не угрожает, – заявил глава района.