Прокуратура проверит ИК-19 после захвата заложников

Расследования 23.08.2024 15:16
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23.08.2024 15:16
Прокуратура Волгоградской области организовала проверку соблюдения законодательства при отбывании наказания осужденными в ИК-19, где сегодня во время заседания дисциплинарной комиссии заключенные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в ходе проверки надзорное ведомство даст оценку соблюдению режимных требований, а также принимаемым мерам по пресечению нахождения в пользовании осужденных запрещенных предметов, обеспечению безопасности персонала учреждения и т.д.
На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехала и.о. прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова.
Также прокуратурой региона взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).
Напомним, сегодня, 23 августа в исправительной колонии №19 в Суровикино во время заседания дисциплинарной комиссии несколько заключенных захватили заложников из числа сотрудников. По словам губернатора Андрея Бочарова, четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ.
В регионе, по информации Бочарова, создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников.
Органами СК России по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ, ч. 3 ст. 321 УК РФ – захват заложника, если он повлек умышленное причинение смерти человеку, дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.
Стало известно состояние сотрудников ФСИН, пострадавших при захвате в ИК-1923.08.2024 15:52
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