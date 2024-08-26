Российский АПК наращивает закупки минеральных удобрений

Экономика 26.08.2024 09:06
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26.08.2024 09:06
О росте поставок на внутренний рынок в первом полугодии отчиталась крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»). В январе-июне 2024 года она увеличила поставки на внутренний рынок на 7,1% – до 1,74 млн т.
Как сообщает компания, поставки в первом полугодии выросли преимущественно за счет фосфорных и NPK-удобрений. Продолжился также и рост спроса на NPK-удобрения с микроэлементами в одной грануле, закупки которых за последние два года выросли на 60%.
Особенностью текущего сезона, по оценкам компании, стал ранний старт подготовки к осенним полевым работам.
– Российские аграрии сделали выводы из ситуации с железнодорожными поставками в прошлом году и в этом году вышли на закупки фосфорных и NPK-удобрений под осенние полевые работы заранее. Это позволило им, с одной стороны, создать запасы удобрений, не дожидаясь ажиотажного спроса, с другой – зафиксировать объемы удобрений под осенние полевые работы по ценам межсезонья и заблаговременно включить их в график перевозок по сети РЖД, – подчеркнул генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.
Избежать задержек с доставкой в период приоритетных пассажирских перевозок по железным дорогам летом, в особенности, в регионах Юга России помогает развитая инфраструктура хранения и перевалки, которой располагает «ФосАгро-Регион». Она включает 34 центра дистрибуции суммарной ёмкостью около 900 тысяч тонн. За последние пять лет количество центров дистрибуции практически удвоилось.
В Волгоградской области «ФосАгро-Ставрополь», региональная компания сети, с офисом в Волгограде и центром дистрибуции в Михайловке, увеличила поставки удобрений в первом полугодии аграриям области почти на 5%. В начале августа на выставке «ВолгоградАгро» компания заявила о поставке 70 тыс. тонн удобрений в регион с начала года. Замгубернатора Волгоградской области, председатель комитета сельского хозяйства региона Василий Иванов отметил тогда высокий профессионализм команды «ФосАгро-Ставрополь», назвав её действительно «надежным партнером» для аграриев.
Компания участвует не только в развитии агробизнеса, но и вносит вклад в социальное благополучие региона, поддерживая спорт. В частности, «ФосАгро-Ставрополь» выступает многолетним партнером детской футбольной школы ФК «Ротор», а с прошлого года – и футбольной команды «Михайловка».
– Мы стремимся создавать благоприятные условия для наших партнеров. Рады, что это приносит достойные результаты и высоко ценится в Волгоградской области, – отметил директор «ФосАгро-Ставрополь» Андрей Тихонов.
Напомним, что в регионе идет подготовка к озимому севу, подготовлено 1,6 тыс. га чистого пара, порядка 110 тыс. тонн семян.
Ранее о поставках минеральных удобрений сообщала Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ): российские аграрии приобрели уже почти 80% от годовой потребности в минеральных удобрениях.
Фото: ФосАгро-Ставрополь
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