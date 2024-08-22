На ул. Тургенева в Волгограде над проезжей частью меняют участок теплосети





В Дзержинском районе Волгограда заменят семиметровый участок теплосети, на котором во время гидравлических испытаний обнаружили повреждение. Как сообщают местные жители, с самого утра на ул. Тургенева 22 августа пригнали спецтехнику.

– На днях из трубы, которая проходит над дорогой рванули потоки воды. Это как раз совпало с отключением горячей воды, – сообщают жители. – А сегодня рано утром дорогу оцепили, пригнали кран и начали что-то делать.





В «Концессиях теплоснабжения» уточнили, что работы ведутся над проезжей частью между домами №9 и 12 по ул. Тургенева.

– Протяженность обновляемого участка составит 7 метров. Отрезок нового трубопровода выполнен из высокопрочной стали, что повышает качественные и эксплуатационные характеристики трубопровода и обеспечит надежную подачу ресурса в дальнейшем, – рассказали в компании. – По завершении работ специалисты закроют участок тепловой сети в пенополиуретановую изоляцию, после чего будут вновь проведены гидравлические испытания.