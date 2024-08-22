В Волгограде запустили трамваи после ДТП с грузовиком

Происшествия 22.08.2024 15:09
0
22.08.2024 15:09
В Волгограде возобновлено движение трамваев №№3 и 4 после ДТП с грузовиком. Об этом сообщили V102.RU в администрации города. Ранее были внесены коррективы в движение трамваев этих маршрутов – электротранспорт курсировал в границах «Ул. Ким-Ул. Радомская» и «Школа №36-ул. Радомская».
Напомним, сегодня, 22 августа, в 11-20 ч. в Советском районе грузовик Iveko с полуприцепом протаранил трамвай на пересечении улиц Кабардинская и Шефская. Фура не предоставила преимущественное право проезда трамваю «Татра», следовавшему по маршруту №3 в сторону остановки «Ул. Кабардинская». Водитель общественного транспорта применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
В результате инцидента вагон съехал с рельсов, заблокировав движение на данном участке. Пассажиры и водители за медпомощью не обращались. Хотя удар был такой силы, что кабина трамвая была практически снесена. Ход проведения проверки по факту ДТП взяла на контроль прокуратура области.
Фото прокуратуры Волгоградской области t.me
Семья с 12-летним ребенком отравилась угарным газом в Волгограде22.08.2024 15:01
Происшествия 22.08.2024 15:01
Упавшая с 14-го этажа доска убила монтажника в Волгограде. СК возбудил дело22.08.2024 14:31
Происшествия 22.08.2024 14:31
Чекисты впервые развернули 60-метровый Российский флаг в Волгограде22.08.2024 13:50
Происшествия 22.08.2024 13:50
Волгоградка погибла в опрокинувшейся в кювет легковушке22.08.2024 12:20
Происшествия 22.08.2024 12:20
В Волгограде грузовик снес кабину трамвая №322.08.2024 12:15
Происшествия 22.08.2024 12:15
В центре Волгограда «Гранта» снесла кроссовер: пострадал ребенок22.08.2024 10:46
Происшествия 22.08.2024 10:46
В Росавиации сделали заявление о закрытии аэропорта Волгоград22.08.2024 08:43
Происшествия 22.08.2024 08:43
Оперштаб развернули в Калачевском районе после ночной атаки БПЛА22.08.2024 08:30
Происшествия 22.08.2024 08:30
МО РФ: военный аэродром под Волгоградом атаковали 13 беспилотников22.08.2024 08:01
Происшествия 22.08.2024 08:01
Воздушную зону над аэропортом Волгограда временно закрыли22.08.2024 07:49
Происшествия 22.08.2024 07:49
Опубликовано видео из Калачевского района Волгоградской области после удара БПЛА22.08.2024 07:45
Происшествия 22.08.2024 07:45
В Волгограде снова горит расселенный дом21.08.2024 21:15
Происшествия 21.08.2024 21:15
«Крошил машину топором»: в центре Волгограда произошла дикая разборка21.08.2024 20:09
Происшествия 21.08.2024 20:09
Оперативники задержали волгоградца с вредными привычками21.08.2024 13:12
Происшествия 21.08.2024 13:12
Очередной байкер покалечился в ДТП с иномаркой в центре Волгограда21.08.2024 10:33
Происшествия 21.08.2024 10:33