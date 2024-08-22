В Волгограде грузовик снес кабину трамвая №3

Происшествия 22.08.2024 12:15
0
22.08.2024 12:15
В Советском районе Волгограда грузовик Iveko с полуприцепом протаранил трамвай. Об этом сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области. В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.
В администрации Волгограда пояснили, что сегодня, 22 августа, в 11.20 на пересечении улиц Кабардинская и Шефская Советского района грузовой автомобиль не предоставил преимущественное право проезда трамваю «Татра», следовавшему по маршруту №3 в сторону остановки «Ул. Кабардинская». Водитель общественного транспорта применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
В результате инцидента вагон сместился с рельс, заблокировав движение на данном участке. Пассажиры трамвая не пострадали. На место аварии были вызваны сотрудники полиции для оформления ДТП.
В настоящее время движение маршрутов №3 и №4 осуществляется в границах «Ул. Ким – Ул. Радомская» и «Школа №36 – Ул. Радомская», соответственно, добавили в мэрии.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Волгограде запустили трамваи после ДТП с грузовиком22.08.2024 15:09
Происшествия 22.08.2024 15:09
Семья с 12-летним ребенком отравилась угарным газом в Волгограде22.08.2024 15:01
Происшествия 22.08.2024 15:01
Упавшая с 14-го этажа доска убила монтажника в Волгограде. СК возбудил дело22.08.2024 14:31
Происшествия 22.08.2024 14:31
Чекисты впервые развернули 60-метровый Российский флаг в Волгограде22.08.2024 13:50
Происшествия 22.08.2024 13:50
Волгоградка погибла в опрокинувшейся в кювет легковушке22.08.2024 12:20
Происшествия 22.08.2024 12:20
В центре Волгограда «Гранта» снесла кроссовер: пострадал ребенок22.08.2024 10:46
Происшествия 22.08.2024 10:46
В Росавиации сделали заявление о закрытии аэропорта Волгоград22.08.2024 08:43
Происшествия 22.08.2024 08:43
Оперштаб развернули в Калачевском районе после ночной атаки БПЛА22.08.2024 08:30
Происшествия 22.08.2024 08:30
МО РФ: военный аэродром под Волгоградом атаковали 13 беспилотников22.08.2024 08:01
Происшествия 22.08.2024 08:01
Воздушную зону над аэропортом Волгограда временно закрыли22.08.2024 07:49
Происшествия 22.08.2024 07:49
Опубликовано видео из Калачевского района Волгоградской области после удара БПЛА22.08.2024 07:45
Происшествия 22.08.2024 07:45
В Волгограде снова горит расселенный дом21.08.2024 21:15
Происшествия 21.08.2024 21:15
«Крошил машину топором»: в центре Волгограда произошла дикая разборка21.08.2024 20:09
Происшествия 21.08.2024 20:09
Оперативники задержали волгоградца с вредными привычками21.08.2024 13:12
Происшествия 21.08.2024 13:12
Очередной байкер покалечился в ДТП с иномаркой в центре Волгограда21.08.2024 10:33
Происшествия 21.08.2024 10:33