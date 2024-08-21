Т-34 на площади Дзержинского в Волгограде повысят статус

Танк Т-34, установленный на площади Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда, утратит промежуточный статус выявленного объекта культурного наследия. Как сообщает V102.RU со ссылкой на акт государственной историко-культурной экспертизы, получено экспертное обоснование для включения Т-34 в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Данный объект обладает историко-культурной ценностью и особенностями (предметом охраны), являющимися основанием для включения его в реестр, - указано в документе.

Так, отмечается, что историко-мемориальная ценность этого памятника связана с подвигом героев, павших при защите Сталинграда во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Историко-градостроительная ценность состоит в том, что Т-34 является подлинным материальным носителем исторических событий. Также этот объект имеет историко-градостроительную ценность, как элемент формирования облика площади Тракторозаводского района.

«Танк Т-34 установлен в честь боевых и трудовых подвигов работников Волгоградского тракторного завода в годы Великой Отечественной войны, где производились легендарные «тридцатьчетверки».





Справка.

Примечательно, что Т-34 стал памятником в результате «саботажа» работников завода, у которых не поднялась рука переделать танк в транспортер.

- В начале 1944 года приказом по заводу ремонт танков в цехе № 5 в основном был прекращен. К этому времени почти все подбитые машины, находящиеся на полях сражений Сталинградской битвы, были отремонтированы и отправлены на фронт, за исключением одной, которая долгое время находилась на территории ремонтно-механического цеха № 2. Со стороны руководства завода были предложения переделать ее в транспортер для поездок в районы. Работа была поручена цеху РМЦ-2. На такую модернизацию ни у кого из нас не поднималась рука, и мы под страхом строжайшего взыскания оттягивали эту работу как могли, - вспоминает Петр Суворин, бывший в те годы главным механиком.

В результате Т-34 поставили возле школы №3. Об этом свидетельствуют исторические фото.

В 1948-м году танк перенесли к площади Дзержинского к тракторному заводу. В 1949 году танк установили на постамент. Современный облик памятник принял в 1978 году, когда была произведена его реконструкция.

Фото из архива V102.RU