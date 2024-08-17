Выживших в страшной аварии под Волгоградом выписали из ЦРБ

На 597 км. автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград столкнулись Лада Гранта и китайский автомобиль Changan. В результате столкновения до приезда скорой помощи скончались 65-летний водитель отечественной легковушки и 55-летний пассажир «китайца». Водитель и пассажир китайского автомобиля были госпитализированы в Николаевскую ЦРБ.
Происшествия 17.08.2024 19:48
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17.08.2024 19:48
На 597 км. автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград столкнулись Лада Гранта и китайский автомобиль Changan. В результате столкновения до приезда скорой помощи скончались 65-летний водитель отечественной легковушки и 55-летний пассажир «китайца». Водитель и пассажир китайского автомобиля были госпитализированы в Николаевскую ЦРБ.
Два человека, которые попали в страшную аварию в Николаевском районе, после осмотра в ЦРБ отправлены на амбулаторное лечение. Об этом сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.Напомним, ДТП, в котором погибли два человека, случилось сегодня, 17 августа.
На 597 км. автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград столкнулись Лада Гранта и китайский автомобиль Changan. В результате столкновения до приезда скорой помощи скончались 65-летний водитель отечественной легковушки и 55-летний пассажир «китайца». Водитель и пассажир китайского автомобиля были госпитализированы в Николаевскую ЦРБ.
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