Происшествия

Выживших в страшной аварии под Волгоградом выписали из ЦРБ

Происшествия 17.08.2024 19:48
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17.08.2024 19:48


Два человека, которые попали в страшную аварию в Николаевском районе, после осмотра в ЦРБ отправлены на амбулаторное лечение. Об этом сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Напомним, ДТП, в котором погибли два человека, случилось сегодня, 17 августа.
На 597 км. автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград столкнулись Лада Гранта и китайский автомобиль Changan. В результате столкновения до приезда скорой помощи скончались  65-летний водитель отечественной легковушки и 55-летний пассажир «китайца». Водитель и пассажир китайского автомобиля были госпитализированы в Николаевскую ЦРБ.


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