В лобовом ДТП на трассе Москва-Волгоград пострадали трое

Трое человек пострадали в аварии, которая произошла сегодня, 17 августа, в 4-05 ч. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось на 760 км. автодороги Р-22 «Каспий».
39-летняя водитель Volkswagen Passat, двигаясь со стороны Москвы в сторону Волгограда, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с Kia Rio, за рулем которого находился 56-летний водитель.
В Михайловскую ЦРБ доставлены женщина, водитель и пассажир Kia Rio.
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