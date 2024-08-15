Саратовцы приготовились встретить заразу из Волгоградской области





В Саратовской области готовы противопоставить силы и средства опасному инфекционному заболеванию, три случая заражения которым уже выявлено в Волгоградской области. Как сообщает ИА «СарИнформ», речь идет о лихорадке Западного Нила. С заявлением по текущей ситуации выступил и.о. министра здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков.

По сведения представителя саратовского облздрава, по состоянию на 7 августа в регионе не было зафиксировано случаев заражения лихорадкой. Однако случаи заболевания в Волгоградской области обязывают чиновников держать руку на пульсе. Напомним, что в Волгоградском регионе у троих человек выявили опасную инфекцию.

– Там [в Волгоградской области] природный очаг. Заражение наступает при укусе кровососущих комаров и клещей. В Саратовской области таких случаев пока не зарегистрировали, но мы к этому готовимся, – заявил на прошедшем брифинге Дудаков. – Ведем работу с инфекционистами. Будем надеяться, что нас это не посетит. Но готовность у нас есть.

Напомним, что лихорадка Западного Нила – это природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации. В тяжелых случаях – 1–5 % – в результате заражения происходит поражение центральной нервной системы с развитием таких состояний как менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич.