Федеральные новости

Саратовцы приготовились встретить заразу из Волгоградской области

Федеральные новости 15.08.2024 11:53
0
15.08.2024 11:53


В Саратовской области готовы противопоставить силы и средства опасному инфекционному заболеванию, три случая заражения которым уже выявлено в Волгоградской области. Как сообщает ИА «СарИнформ», речь идет о лихорадке Западного Нила. С заявлением по текущей ситуации выступил и.о. министра здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков. 

По сведения представителя саратовского облздрава, по состоянию на 7 августа в регионе не было зафиксировано случаев заражения лихорадкой. Однако случаи заболевания в Волгоградской области обязывают чиновников держать руку на пульсе. Напомним, что в Волгоградском регионе у троих человек выявили опасную инфекцию. 

Там [в Волгоградской области] природный очаг. Заражение наступает при укусе кровососущих комаров и клещей. В Саратовской области таких случаев пока не зарегистрировали, но мы к этому готовимся, – заявил на прошедшем брифинге Дудаков. – Ведем работу с инфекционистами. Будем надеяться, что нас это не посетит. Но готовность у нас есть.

Напомним, что лихорадка Западного Нила – это природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации. В тяжелых случаях – 1–5 % – в результате заражения происходит поражение  центральной нервной системы с развитием таких состояний как менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
15.08.2024 14:35
Федеральные новости 15.08.2024 14:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.08.2024 14:48
Федеральные новости 13.08.2024 14:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.08.2024 12:48
Федеральные новости 13.08.2024 12:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2024 10:24
Федеральные новости 10.08.2024 10:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.08.2024 11:35
Федеральные новости 07.08.2024 11:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.08.2024 21:04
Федеральные новости 06.08.2024 21:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.08.2024 16:22
Федеральные новости 05.08.2024 16:22
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
05.08.2024 14:42
Федеральные новости 05.08.2024 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
31.07.2024 17:36
Федеральные новости 31.07.2024 17:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.07.2024 11:57
Федеральные новости 31.07.2024 11:57
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.07.2024 21:40
Федеральные новости 30.07.2024 21:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.07.2024 15:50
Федеральные новости 30.07.2024 15:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.07.2024 14:35
Федеральные новости 30.07.2024 14:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.07.2024 12:15
Федеральные новости 30.07.2024 12:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.07.2024 12:57
Федеральные новости 29.07.2024 12:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:03
Волгоградцев поставили на счётчик: почему горожане получают штрафы за парковку в 30 тыс. рублейСмотреть фотографии
14:59
Новую структуру по работе с молодежью создадут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:35
Депутаты внесли в ГД проект закона об обязательной биометрии для иностранцевСмотреть фотографии
13:43
В Волгоградской области 25 бывших мигрантов с полей забрали в военкоматСмотреть фотографии
13:30
Волгоградец в погоне за легкими деньгами инвестировал в лжеброкера 4,4 млн рублейСмотреть фотографии
13:11
Инвалида-колясочника в Волгограде «замуровал» в частном доме дорожный ремонтСмотреть фотографии
13:04
Специалистов по IP-телефонии осудят в Волгограде за помощь мошенникам с подменными номерамиСмотреть фотографии
12:51
В Волгограде капуста подорожала за неделю на 9%Смотреть фотографии
12:33
Под Волгоградом осудили отчима, подсадившего 14-летнего пасынка на наркотикиСмотреть фотографии
12:28
«Много сидел в Telegram»: в Питере загадочно исчез инженер из Михайловки Алексей МарчуковСмотреть фотографии
12:25
В Волжском на видео попал момент столкновения легковушки с микроавтобусомСмотреть фотографии
12:15
Волгоградская область на треть увеличила ввод жильяСмотреть фотографии
11:53
Саратовцы приготовились встретить заразу из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
Кладовщик из Волгограда по-тихому распродал удобрения на 1 млн рублейСмотреть фотографии
10:45
Аварийная бригада достала футбольный мяч из засорившейся канализации в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:32
Избили и поставили на колени: в Волгограде вновь обсуждают кадры подростковых разборокСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
Пьяный водитель устроил ДТП с переворотом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:49
Синоптики рекомендовали волгоградцам готовить теплые вещиСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде разыскивают сбившего 9-летнюю школьницу электросамокатчикаСмотреть фотографии
09:34
Крупнейший на юге России мясокомбинат ждет волгоградцев на работуСмотреть фотографии
08:52
Из Курской области везут в Волгоград питомцев из эвакуированного приютаСмотреть фотографии
08:26
«Только не убивайте друг друга»: на полях под Волгоградом развернулась битва за урожайСмотреть фотографииCмотреть видео
08:18
Росстат: в Волгоградской области остановился рост цен на АИ-92Смотреть фотографии
07:52
Футболисты «Ротора» с бездомными собаками выйдут на поле «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
07:10
КСП: две новые школы в Волгограде и области строились с нарушениямиСмотреть фотографии
06:26
В Котово потратят миллионы на наведение долгожданного порядкаСмотреть фотографии
21:33
В Волгограде не нашли желающих покосить траву за 857 тысяч рублейСмотреть фотографии
21:06
Александра Бастрыкина заинтересовала банда подростков из ВолжскогоСмотреть фотографии
20:30
В Волгограде с владельца частного коллектора взыскали ущерб за фекальный потоп в ЖК «Комарово»Смотреть фотографии
20:02
Волгоградские школьники покажут мастерство владения БПЛАСмотреть фотографии
 