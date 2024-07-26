Работы по реставрации памятника на площади Павших борцов в Волгограде начались с обследования мемориала. Как сообщили V102.RU в мэрии, специалисты выполняют инженерно-техническое обследование памятника, в том инженерно-геологические изыскания.

- Эксперты снимают ряд плит облицовки и ведут шурфы, что необходимо для анализа состояния конструкций памятника, вяжущих составов. Также идут историко-архивные и историко-архитектурные изыскания, - пояснили в администрации Волгограда.

Указанные работы позволят выявить все дефекты и разработать проект по сохранению этого объекта культурного наследия. Только после прохождения проектной документации государственной историко-культурной экспертизы подрядчик сможет приступить непосредственно к работам по восстановлению памятника.

Напомним, что братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда, находится в самом центре города-героя. На могиле установлен обелиск и зажжен Вечный огонь. Однако для проведения работ Вечный огонь пришлось временно затушить. Это было сделано в ходе торжественной церемонии 18 июля. В результате факел, зажженный от Вечного огня сотрудниками газовой службы, был передан на хранение директору музея-панорамы «Сталинградская битва» Алексею Дементьеву.

На территории музейного комплекса огонь будет храниться до окончания работ на мемориале, после чего его вернут на прежнее место.

Фото: администрация Волгограда