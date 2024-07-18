На Аллее Героев в Волгограде потушили Вечный огонь

Сегодня, 18 июля, в Волгограде прошла торжественная церемония передачи частицы Вечного огня на временное хранение в музей-панораму «Сталинградская битва». Как сообщает V102.RU, часовые поста №1 передали на хранение директору музея-панорамы «Сталинградская битва» Алексею Дементьеву факел, зажженный от Вечного огня сотрудниками газовой службы. Мероприятие проходило при сильной жаре. В результате семерым молодым людям стало плохо от перегрева.





Потушили огонь по уважительной причине - это связано с подготовкой работ по сохранению мемориала «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда».





На территории музейного комплекса огонь будет храниться до окончания работ на мемориале, после чего его вернут на прежнее место. В церемонии передачи также приняли участие военнослужащие роты почетного караула Волгоградского гарнизона, депутаты и общественники, отдавшие почести павшим защитникам Отечества.





В связи с реконструкцией памятника приостанавливается и вахта Поста №1. Однако уже к предстоящему юбилею Победы в Великой Отечественной войне здесь снова загорится Вечный огонь, а молодые патриоты заступят на очередное дежурство на мемориале.





Уже в ближайшее время подрядчик оградит мемориал, чтобы обеспечить безопасность на время проведения работ и приступить к обследованию объекта для разработки проектной документации. После прохождения проектом госэкспертизы планируется приступить к восстановлению памятника.

















Фото Павла Мирошкина/V102.RU