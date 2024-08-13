Происшествия

Кузов превратился в гармошку: под Волгоградом две иномарки не поделили дорогу

Происшествия 13.08.2024 10:11
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13.08.2024 10:11


12 августа в Михайловском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием двух иномарок. Как сообщает ИА «Высота 102», водитель одного из автомобилей, пытаясь избежать столкновения, был вынужден съехать с дороги, в результате чего легковушка перевернулась и получила серьёзные повреждения.

- В 11:35 водитель, управляя автомобилем Volvo, двигаясь по ул. Шоссейной в сторону ул. Кемеровской г. Михайловки, не уступил дорогу автомобилю Hyundai Santa Fe, пользующемуся преимуществом в движении. Во избежание столкновения автомобиль Hyundai совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии не обошлось без пострадавших. Один из пассажиров перевернувшейся иномарки получил был травмирован. Прибывшие на место ДТП медики доставили мужчину в ближайшую больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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