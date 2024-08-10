Облившаяся бензином волгоградка находится в тяжелом состоянии





Состояние 57-летней жительницы Михайловского района Волгоградской области, которая облилась бензином и загорелась, остается тяжелым. Об этом в ответ на запрос ИА «Высота 102» сообщили в областном комитете здравоохранения.

Напомним, ранее информагентство сообщало о происшествии под Волгоградом. По информации источников «Высоты 102», 9 августа женщина была доставлена в Михайловскую ЦРБ с тяжелыми ожогами после попытки отомстить мужчине. Женщина облилась бензином и загорелась.

В настоящее время врачи районной больницы продолжают бороться за ее жизнь, планируется консультация с узкими специалистами.

– Пациентка продолжает лечение в реанимационном отделе Михайловской ЦРБ. Запланирована консультация с ожоговыми хирургами, – рассказали в облздраве.

По информации экстренных служб, в результате действий пострадавшей у нее обгорели грудь, бедра и ноги .